مسيرات الـ«لا ثقة» تجوب بيروت

المصدر: بيروت - وكالات

خرجت مسيرتان من المحتجين، بعد ظهر أمس، باتجاه ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت تحت عنوان «لا ثقة» بالسلطة السياسية. وانطلقت المسيرة الأولى من الأشرفية بمواكبة أمنية، حيث رفع المشاركون شعارات «لا ثقة»، «لا شرعية» ولافتة كُتب عليها «تسوياتكم أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم»، حاملين الأعلام اللبنانية.

كما جاب المشاركون عدداً من شوارع العاصمة قبل وصولهم إلى ساحة الشهداء. وانطلقت المسيرة الثانية من أمام مصرف لبنان باتجاه ساحة الشهداء بمواكبة أمنية حاملين الأعلام اللبنانية.

وأكد المشاركون في المسيرتين بقاءهم في الشوارع حتى تحقيق المطالب، محذرين الحكومة من دفع سندات اليوروبوند، ومطالبين باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين. وأعلن المشاركون أنهم لن يعطوا ثقتهم لحكومة حسان دياب، وطالبوا اللبنانيين بالنزول إلى الشارع. وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. وتأتي هذه التحركات غداة سلسلة تصريحات أطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.