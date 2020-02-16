التحالف يعلن سقوط إحدى طائراته في الجوف

المصدر: عدن - البيان

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن،أمس، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في الجوف.

وصرّح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة الجوف.

وأوضح المالكي أنه سقطت طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني.

وأعلن تركي المالكي، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ في موقع سقوط طائرة "تورنيدو" بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بالجوف.

وأكّد التحالف، أن هناك احتمالاً بوقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وستتم إحالة جميع الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

تعزيزات

في الأثناء، دفع الجيش اليمني أمس بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الجوف لمساندة الوحدات التي تقاتل ميليشيا الحوثي هناك، فيما افشل محاولة التفاف لهذه الميليشيا بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن الجيش الوطني نقل المئات من أفراده من جبهات صعدة إلى جبهات القتال في الجوف لتعزيز القوات التي تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا في مديرية الغيل، كما زودت هذه القوات بآليات عسكرية حديثة. وطبقاً لهذه المصادر، فإن التعزيزات استقدمت من محور كتاف في محافظة صعدة لرفد الجبهات.

خسائر فادحة

وذكرت المصادر، أن الميليشيا منيت بخسائر فادحة في معارك الجوف ونهم في صلب ونجد العتق وتم أسر كتيبة كاملة بعتادها وعدتها. وفي صعدة، افشل الجيش اليمني محاولة تسلل والتفاف لميليشيا الحوثي على مواقعه في جبال عار بمديرية الصفراء، وفق ما أكده العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وان مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.