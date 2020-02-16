العراق نحو حكومة مستقلة الأسبوع الجاري

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أمس، أنه اقترب من «إنجاز تاريخي» يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة «من الأكفاء»، دون تدخل أي طرف سياسي، إذ أبلغ الكتل البرلمانية بإكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة، لتكون جاهزة للتصويت أمام مجلس النواب.

وفي تغريدة نشرها في صفحته على «تويتر»، قال علاوي: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي».

وأشار علاوي إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه «الكابينة» خلال الأسبوع الجاري «بعيداً عن الشائعات والتسريبات».

وأعرب عن أمله بأن «يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب».

وقال النائب علي الغانمي إن «علاوي أبلغ القوى السياسية بأن الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة ستكون جاهزة اليوم الأحد».

وبيّن أنه «بعد إعلان علاوي جاهزية الكابينة الوزارية، ربما يحدد مجلس النواب الاثنين، أو الثلاثاء، أو يوماً آخر من الأسبوع الجاري، موعد جلسته الخاصة للتصويت على منح الثقة لعلاوي وحكومته».

مقتل متظاهر

ميدانياً، قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسة في بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال مصدر طبي في العاصمة إنّ مسلّحين مجهولين دخلوا الليلة قبل الماضية خيمة قرب ساحة التحرير وقتلوا متظاهراً بمسدس كاتم للصوت.