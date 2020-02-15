الجيش اليمني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجوف

المصدر: عدن - محمد احمد ناصر الغباري

دفع الجيش اليمني اليوم السبت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الجوف لمساندة الوحدات التي تقاتل ميليشيا الحوثي هناك، فيما افشل محاولة التفاف لهذه الميليشيا في مرتفعات جبلية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن الجيش الوطني اليمني نقل المئات من عناصره من جبهات محافظة صعدة إلى جبهات القتال في الجوف لتعزيز القوات التي تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا في مديرية الغيل، كما زودت هذه القوات بآليات عسكرية حديثة.



وطبقاً لهذه المصادر فإن التعزيزات استقدمت من محور كتاف في محافظة صعدة لرفد الجبهات.



خسائر فادحة



وذكرت المصادر أن الميليشيا منيت بخسائر فادحة في معارك الجوف ونهم في صلب ونجد العتق وتم أسر كتيبة كاملة بعتادها وعدتها وهي إحدى كتائب الموت، حيث تدفع بالمئات من المجندين إلى المحرقة هناك في مسعى لتحقيق أي تقدم.



في الأثناء، استقبل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي التعزيزات وحياهم نيابة عن السلطة المحلية وأبناء القبائل التي تبذل الغالي والنفيس من أجل طرد الميليشيا وعودة الأمن والاستقرار إلى كل ارجاء المحافظة التي تقف سداً منيعاً في وجه تمدد الحوثي في المحافظة الواقعة على الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية.



وفي صعدة، افشل الجيش اليمني محاولة تسلل والتفاف لميليشيا الحوثي على مواقعه في جبال عار بمديرية الصفراء. وفق ما أكده العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وان مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.



انتصارات مهمة



وأكد قائد جبهة صرواح قائد اللواء 62 مشاة ميكا العميد الركن أحمد أبو أصبع أن قوات الجيش حققت انتصارات مهمة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب واستعادت مواقع عديدة في الجبهة.



وقال أبو أصبع إن الميليشيا لن ينفع معها إلا الحسم العسكري، مؤكداً أنها لا تؤمن لا باتفاقيات ولا قوانين ولا قرارات أممية وإنما تؤمن بقوة السلاح. وأنها تعيش حالة انهزام كبيرة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى شائعاتها التي تروج لانتصاراتها الوهمية.



سقوط مقاتلة



في غضون ذلك، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في الجوف.



وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة الجوف.



وأوضح المالكي أنه سقطت طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني.