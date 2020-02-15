تفاصيل الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية تفاصيل الكشف عن أول حالة لراكب أجنبي (يحمل الجنسية الصينية) قادم من الصين حامل لفيروس كورونا"كوفيد 19"، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه داخل مطار القاهرة الدولي، ولم تظهر عليه أعراض المرض التي تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والعطس والرشح المشابهة لأعراض مرض الإنفلونزا .



ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن براعة واحترافية رجال الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى نجحت فى الكشف والاشتباه فى الحالة، مؤكدة أن الحالة لراكب قادم من الصين وكان مرافقا له 14 شخصا بينهم مصريون على نفس الرحلة.



وأضافت أنه تم اخضاع 15 شخصًا بينهم الشخص الحامل للفيروس كورونا للحجر الصحى، وتم قياس درجات الحرارة والحصول على مسحة من الزور وتم إرسالها فجر أمس إلي المعامل المركزية للتحليل، وكشفت أن شخصا واحد حامل فقط لفيروس كورونا المستجد وباقى الحالات لا تعاني من أي وباء محتمل.



وأوضحت المصادر أن الشخص المكتشف حملة لفيروس كورونا لم تظهر عليه أعراض المرض مطلقا عند الحجر الصحى بالمطار، وبعد تأكد إصابته بالفيروس تم نقله إلى معسكر الحجر الصحي بمطروح فجر اليوم بينما تم عزل باقى الحالات المخالطة له بالمنزل مع تشكيل فريق طبى للمتابعة على مدار 24 ساعة لحين التأكد من سلامتهم.



وطمأنت المصادر المصريين بأن رجال الحجر الصحى بالمطارات والموانئ يقظون تماما ومدربون بالقدر الكافي على التقاط الحالات المشتبه فى اصابتها بالفيروس، مضيفة أن مصر آمنه وتم نقل الشخص المصاب بالفيروس إلي معسكر الحجر الصحي بالمطارات .