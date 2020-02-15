اللجنة العسكرية «5 + 5» حل إلى وقف لإطلاق النار وبدء عملية دبلوماسية

المصدر: (روما - وكالات)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أبدى انفتاحه الصادق على اللجنة العسكرية «5 + 5»، التي تجتمع في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث يمكن أن تكون منتدى لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف في مؤتمر «الإيطاليون في ليبيا 1970-2020»: «كنت في بنغازي مع الجنرال حفتر، الذي كنت معه أيضاً في 17 ديسمبر الماضي، وجدت انفتاحاً صادقاً على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون المنتدى الذي يمكن البحث فيه عن حل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء عملية دبلوماسية».