مسيرات تأكيداً لرفض «صفقة القرن»

المصدر: (القدس المحتلة،عمّان- البيان، وكالات)

تواصلت، أمس، المسيرات المنددة بما يسمى «صفقة القرن» في فلسطين والأردن.ففي قرية كفر قدوم، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي جاءت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً بـ«صفقة القرن».

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة.

وفي عمّان، تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي المسيرات المنددة بـ«صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت الفعاليات الشعبية التي نفذت، أمس، بدعوة من «التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن» الذي يضم؛ قوى حزبية ونقابية، وشخصيات وطنية وبرلمانية أردنية، وانسجاماً مع المواقف الرسمية الأردنية التي اعتبرت الصفقة عنواناً آخر لاستهداف الأردن وتصفية للقضية الفلسطينية.