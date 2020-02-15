50 ألفاً يؤدّون صلاة الجمعة في «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

أدى نحو 50 ألف فلسطيني، أمس، في القدس المحتلة وأراضي الـ48، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وتوافد الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال المشددة التي يفرضها على دخول المصلين، من عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى، واعتدت على قسم منهم، ما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع والمناطق المحيطة بالمسجد.من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، أمس، تجمّع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد ممثل التجمع عطا الله مزارعة بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا سكانه، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ «إيه 1» الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائياً وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.