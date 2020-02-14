5 درجات تحت الصفر في السعودية

المصدر: الرياض ـ أ.ف.ب

سجلت عدة مدن سعودية خمس درجات تحت الصفر أخيراً، فيما قال خبير في الأرصاد الجوية أمس، إن المملكة تشهد أقوى موجة صقيع منذ أربع سنوات مع تتابع للموجات الباردة هو الأكبر عدداً منذ 28 عاماً.

وليلتا الأربعاء والثلاثاء، سجلت مدينة طريف في شمال البلاد على الحدود مع الأردن خمس درجات تحت الصفر، ومدينة حائل في شمال وسط البلاد ثلاث درجات تحت الصفر، فيما سجلت مدينة عرعر على الحدود مع العراق درجتين تحت الصفر.

ووصلت درجات الحرارة في العاصمة الرياض ليلتي الثلاثاء والخميس إلى درجة واحدة قرابة الفجر. وخلت شوارع العاصمة من المارة وقلّت حركة المرور في وقت مبكر من المساء جراء البرد القارس.

وقال حسن عبدالله، الخبير في مركز «وسم» للأرصاد الجوية، المتخصص في طقس المنطقة العربية، إنّ «السعودية تشهد أقوى موجة باردة منذ العام 2016 لكن هذا الشتاء يشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء العام 1992».

وأوضح عبدالله أنّ «تتابع الموجات الباردة في هذا الشكل نادر في السعودية». وبثّت قناة الإخبارية الحكومية لقطات للثلوج تغطي العديد من شوارع مدن حائل وطريف وعرعر. كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لانهمار الثلج على منازلهم وسياراتهم التي كساها الأبيض.