آلاف العراقيات يتظاهرن دعماً لحراك الشارع

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

تظاهرت آلاف النساء العراقيات، أمس، في شوارع بغداد والبصرة والناصرية، للتعبير عن دعم الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية وتسع محافظات.

وحملت النساء المشاركات في التظاهرات أعلام العراق وصوراً لفتيات قتلن خلال التظاهرات الاحتجاجية وهتفن بشعارات «بالروح بالدم نفديك يا عراق»و«ثورة نسائية...ثورة سلمية»، كما طالبت هتافات أخرى بتحقيق مطالب المتظاهرين وإعادة بناء العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة. وأكدت المتظاهرات استمرارهن بالتظاهر والتواجد داخل ساحات التظاهر وتقديم العون الطبي والخدمي للمتظاهرين.

سياسياً، كشفت مصادر عراقية، عن أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أكمل تشكيلة حكومته، مشيرة إلى أنه سيعلن عنها الأحد المقبل. وقال رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب العراقي، محمد الخالدي، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية. وأضاف الخالدي أنّ علاوي سيلعن عن تشكيلته الوزارية الأحد المقبل، وأنه سيقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بهذا التطور. وأشار الخالدي، إلى أن علاوي سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.