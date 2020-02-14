الدبيش لـ«البيان»: 2855 خرقاً للحوثي في يناير

المصدر: تعز - صلاح صالح

شدد وضاح الدبيش، الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، على أن الرهان على قدرة المبعوث الدولي مارتن غريفيث على تصحيح تجاوزات الميليشيا الحوثية في الساحل الغربي بدون وجود ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على النظام الإيراني، يعد ضرباً من الخيال ويفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المراوغات.

وأشار إلى استمرار الميليشيا في خروقاتها والتي بلغت في شهر يناير الماضي 2855. وأضاف الدبيش في تصريح لـ«البيان» أنه ورغم مطالبة القوات المشتركة، البعثة الأممية بتغيير موقع نقطة المراقبة وعمل الضمانات اللازمة بعدم استخدام الميليشيا لمنطقة المراقبة كمرابض لمدفعيتها وهاوناتها لقصف القوات المشتركة منها، وكذا مطالبة الفريق الحكومي بتغيير موقع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمتابعة سير وقف إطلاق النار في مناطق أكثر أمناً التابعة للحكومة الشرعية إلا أنه لم يتم تلقي رد حتى الآن.

وأشار لاستمرار الميليشيا في خروقاتها والتي بلغت في شهر يناير الماضي (2855)، والتي أدت لاستشهاد (24) من المدنيين، وجرح ( 62) آخرين، تدمير منازل عدد (15)، تدمير مزارع عدد (7)، وتدمير(22) مركبة من مركبات المدنيين.

وبلوغ الاستحداثات الحوثية من أنفاق وخنادق في نقاط المراقبة وباقي المحاور (171)، ونصبها (113) مرابض مدفعية. وأوضح الدبيش توسع ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام بشكل واسع، واستقدامها لخبراء مفرقعات وعبوات من صعدة، بينهم اثنان أجنبيان لا يعرف أن كانا إيرانيين أو لبنانيين.