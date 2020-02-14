ارتفاع عدد التعاونيات نحو 28 مرّة في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

كشفت دراسة بعنوان «قطاع التعاونيات في لبنان: ما دوره؟ ما مستقبله؟»، صادرة عن «منظّمة العمل الدولية»، ارتفاع عدد التعاونيات نحو 28 مرّة بين عامي 1971 و2017، من 45 إلى 1238 تعاونية، وقد تركّز 78 في المئة منها في قطاع الزراعة، إلّا أن عدداً قليلاً جدّاً من التعاونيات تمكّن من استيفاء معايير الجودة المطلوبة لكلّ من الأسواق المحلّية وأسواق التصدير.

وهذا ما تؤكّده الأرقام الصادرة عن «إدارة الإحصاء المركزي»، إذ تراجع عدد العاملين في الزراعة من 19 إلى 6 في المئة بين عامي 1970 و2015، وأيضاً تراجع عدد سكّان الريف اللبناني من 68 إلى 11 في المئة بين عامي 1950 و2018.