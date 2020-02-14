الهند تنجح في إبعاد 271 مليون شخص عن حياة الفقر

المصدر: نيودلهي - وكالات

تمكنت الهند من إبعاد 271 مليون شخص عن حياة الفقر، في الفترة ما بين 2006 و2016، مسجلة رقماً قياسياً في أسرع خفض للفقر على مؤشر الفقر المتعدد الاتجاهات خلال مثل هذه الفترة، مع إجراء تحسينات قوية في مجالات، مثل الممتلكات، ووقود الطبخ، والصرف الصحي، والتغذية.

وذكر تقرير أممي، شمل 101 دولة، منها 31 من ذوات الدخل المنخفض، و68 من ذوات الدخل المتوسط، ودولتان ذات الدخل المرتفع، إن 1.3 مليار شخص يعيشون حالة من «الفقر المتعدد الاتجاهات»، ما يعني الفقر الذي يتم تحديده، ليس عن طريق الدخل فحسب، وإنما عن طريق عدد من المؤشرات، بما فيها الرعاية الصحية السيئة، ونوعية العمل السيئ وتهديدات العنف.