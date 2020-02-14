موريتانيا تطلق برنامجاً لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات الفقيرة

المصدر: نواكشوط - وكالات

أطلقت موريتانيا أواخر الشهر الماضي برنامجاً لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات الفقيرة، رغم موجة الجفاف، التي تعاني منها البلاد كبقية دول شمال أفريقيا.

وأطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته لمدينة روصو التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو مئتي كلم مشروع استصلاح مساحة مروية تبلغ 523 هكتاراً على ضفة نهر السنغال.

وتؤكد السلطات إن المشروع ستستفيد منه أكثر من 700 أسرة فقيرة من هذا الاستصلاح، الذي كلف الدولة 13 مليار أوقية (38 مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهراً، بتمويل البنك الدولي. وذكرت الوكالة الموريتانية الرسمية أن المشروع يدخل ضمن تعهدات الغزواني، بتحسين الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان.