الأردن: الاشتباه في إصابة 37 شخصاً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان اسحاق إن وحدة الحجر الصحي (العزل) في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 أردنياً وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى إحترازيا للاشتباه باصابتهم بالكورونا دخلوا البلاد عن طريق المطار .

وقال اسحاق بحسب وسائل إعلام أردنية إن حالات الاشتباه رحلت فوراً من المطار إلى وحدة العزل وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الاصابة بالكورونا .

وأوضح أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم واقاربهم منعت عنهم تماما كاجراء احترازي مشيرا أن وحدة الحجر الصحي (العزل) استقبلت منذ الاعلان عن انتشار فيروس الكورونا حتى الآن 147 حالة اشتباه .

وكشف اسحاق أن وزارة الصحة تطبق اجراءات منع دخول الكورونا الى المملكة بصرامة تامة ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه وأن الأردن لا يزال خالياً من الفيروس.