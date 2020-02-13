3 وفيات بانهيار رملي في الكويت

المصدر: الكويت ـ وكالات

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، أمس، أنها قامت بالتعامل الفوري مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني تعرض له 10 عمال؛ حيث تم انتشال ستة منهم، بينهم ثلاث وفيات، وأضافت الإطفاء الكويتية في بيان أن فرق الإنقاذ واصلت عملها لإخراج بقية العمال المحشورين تحت الرمال.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغاً بوقوع انهيار أرضي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور عناصر الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة إنقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة. وكانت مصادر بوزارة الداخلية الكويتية قد أشارت إلى أن الحصيلة الأولية للحادث هي إصابة ثلاثة عمال و 12 مفقوداً.