نتانياهو يتوعّد غزة بـ«مفاجأة العمر»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

فيما يتفجّر غضب الفلسطينيين في الضفة وغزة وبعض مناطق اللجوء ضد صفقة القرن الأمريكية، يتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قطاع غزة وحركة حماس بما أسماها «مفاجأة العمر».

وقال: «إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت». واعتبر أن «الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة».

يأتي هذا فيما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بالقدس أسواقاً تجارية في البلدة القديمة، ووزعت إخطارات هدم في بلدة العيسوية، إحدى ضواحي القدس.

في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، سلمت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بهدم أربعة مساكن في قريتي اللتوانة والركيزة جنوب المدينة، كما صادرت شاحنة.