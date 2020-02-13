عائلات فلسطينية مهددة بالتشرّد في العراق

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، أمس، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار لهم. وقال البياتي، إنه «بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار لهم 300 عائلة ‫فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال مهددين بالتشرد في العراق». وأضاف أن «هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد». يشار إلى أن عدد الفلسطينيين في العراق قد تناقص من حوالي 40 ألفاً عام 2003 إلى 4 آلاف حالياً بعد أن تعرضوا لعمليات قتل وتهجير عقب سقوط النظام السابق. وتعليقاً على ذلك، كتب رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية هادي جلو مرعي على صفحته بـ«فيسبوك»: «التشرد يهدد آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العراق.. العاصمة التي دافعت عن القضية الفلسطينية كيف ترضى بتشريد الفلسطينيين». (بغداد - وكالات)

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