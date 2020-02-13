«التحالف» يحاصر الحوثيين في الضالع والجوف

المصدر: عدن - البيان

يواصل التحالف العربي عملياته العسكرية التي تُضيِّق الخناق على الميليشيا الحوثية يوماً بعد يوم. حيث باتت ميليشيا الحوثي محاصرة في الجوف والضالع بعد غارات مكثفة بدأها التحالف منذ يومين، وكان أشدها أمس، حيث قتل عشرات الحوثيين. واستهدفت القوات المشتركة مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية المصلوب، غربي محافظة الجوف بعد أن حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهتي «سداح» و«ملاحا». بالتزامن، قصفت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في المديرية ذاتها مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

غارات جوية

وفي سياق متصل استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعاً لعناصر الميليشيا الحوثية، في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف شمال شرق المحافظة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. كما شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية استهدفت فيها أهدافاً تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً جنوبي منطقة العود وذلك يوما بعد استهدافها الحوثيين بـ 3 غارات. وقال العميد عبد الرحيم التهامي أحد قيادات غرفة العمليات المشتركة ، إن الغارات الثلاث استهدفت مخزن أسلحة وعربة بي إم بي ودبابة في أماكن متفرقة جنوبي منطقة العود شمال غربي مديرية قعطبة، أصابت جميعها أهدافها بدقة. وتأتي هذه الغارات في ظل قيام الميليشيا الحوثية باستقدام تعزيزات كبيرة لقواتها توزعت ما بين أسلحة ثقيلة ومتوسطة من بينها أسلحة نوعية ومتطورة، إلى جانب تعزيزات لعناصرها.