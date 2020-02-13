عون: حل الأزمة يتطلب إجراءات قاسية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استعادة لبنان عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن حل الأزمتين المالية والاقتصادية يتطلب إجراءات قاسية بالنسبة للبنانيين.

وقال عون في تصريحات صحافية إن «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان لا سيما المالية والاقتصادية منها، واللتان لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة، وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك». وأضاف أن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدة الأزمة المصرفية في البلاد، مطالباً الشعب اللبناني بالتضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير، على حد تعبيره.

وأعاد الرئيس عون التأكيد «على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري، والذي وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».