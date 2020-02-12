تكريم الطفل اليتيم زايد "أخو أخته" بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني



كرمت وزارة التعليم السعودية الطالب اليتيم «زايد»، اليوم الأربعاء، الذي دأب على الاهتمام بأخته «ليان» والسؤال الدائم عن مستواها الدراسي بالرغم من صغر سنه بعد وفاة والديهما.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للطالب وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة، ويحمل عنها حقيبتها بكل رضا وحب بحسب مواقع سعودية .

ويتواجد الطالب الذي يدرس بالصف الرابع بشكل يومي عند باب مدرسة شقيقته ليصطحبها معه إلى المنزل ضاربًا، بذلك مثالًا يحتذى به في تحمل المسؤولية لكل طفل فقد أباه في سن مبكرة.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان «أخو أخته»، احتفاءً به، فيما عبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب.