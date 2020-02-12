ميليشيا الحوثي تعتزم فرض 200% ضرائب على عدد من السلع

المصدر: (عدن - وكالات)

كشف مصدر بمصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي تعتزم فرض ضرائب جديدة تصل نسبتها إلى 200 في المئة على عدد من السلع.

وأوضح المصدر أن الحوثيين قرروا فرض رسوم 200% على السلع التي أسموها كمالية مثل «سيريلاك الأطفال، الشكولاته، البسكويت، وعشرات السلع الغذائية والتموينية، قضلاً عن الدهانات». وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تسعى إلى التضييق على الشعب اليمني حتى في قوت أطفاله.

وعمدت الميليشيا إلى تعديل عشرات القوانين والتشريعات التي كانت تفرض رسوماً رمزية على المواطن اليمني، وتحويل كامل تلك الرسوم مائة بالمئة على كاهله، بالرغم من انقطاع المرتبات وتوقف الخدمات بشكل تام.