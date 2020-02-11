الليرة التركية تتراجع أمام تقدّم الجيش السوري

المصدر: إسطنبول - رويترز

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد المواجهة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في شمال غربي سوريا، حيث يواصل الجيش السوري تقدّمه، وحيث قُتل 5 جنود أتراك وجرح خمسة آخرون بنيران الجيش السوري، في ثاني هجوم دام على القوات التركية في محافظة إدلب السورية خلال أسبوع.



وضعفت الليرة لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

