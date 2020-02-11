زعيم حزب تركي يدعو لحرق سوريا واحتلال دمشق

المصدر: وكالات

دعا رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، جيش بلاده لاحتلال دمشق وإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. وقال، في الاجتماع الأسبوعي للحزب في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء،: «لتحترق سوريا، وتدمـر إدلب، وليُقهر الأسد».



وبحسب ما نقله موقع "حرييت ديلي نيوز" فقد دعا بهتشلي خلاله كلمته إلى إعادة النظر في علاقات تركيا مع روسيا، قائلاً: «نوايا روسيا التي تحاول السيطرة على سوريا، وعلى تركيا أيضاً، ليست جيدة، ونتمنى أن تُعيد الحكومة النظر في العلاقات مع موسكو. وحتى اليوم لم تظهر أي نتائج من اتـفاقيات أستانا أو سوتشي أو جنيف، ولا من الاتصالات الدبلوماسية، ولا ينبغي أن ننتـظر منها شيئاً».



وحمل بهتشلي مسؤولية دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا بنيران الجيش السوري في إدلب لروسيا، قائـلاً إن ذنب هؤلاء القتلى «يقع على عاتق روسيا التي تهيئ المناخ للجـيش السوري». وأضاف بهتشلي: «إذا لزم الأمر، وإذا لم يكن هناك خيار آخر، يجب على الأمة التركية منذ الآن التخطيط من أجل الدخول إلى الشام. لتحترق سـوريا، لتنهدم إدلب».