«عاصفة القرن» تضرب أوروبا.. ومناطق في الخليج تترقب الثلوج

المصدر: عواصم - وكالات

أودت عاصفة «كيارا» الشتوية التي تواصل مسارها المدمّر في غرب أوروبا، وتلقي بثقلها على الشرق الأوسط وحتى منطقة الخليج العربي، بحياة خمسة أشخاص على الأقل في بولندا والسويد وسلوفينيا وبريطانيا، وتسببت بجرح عدة أشخاص في ألمانيا وتم تعليق الرحلات الجوية في بعض أجزاء ألمانيا، كما انقطع التيار الكهربائي في مئات الآلاف من المنازل في شمال أوروبا. واحتلت «عاصفة القرن» الصفحات الأولى في الصحف البريطانية. وصرّحت إيلين روبرتس من مكتب الأرصاد الجوية البريطانية «ميت أوفيس» بأنها «على الأرجح أكبر عاصفة في القرن في المساحة التي تطالها»، إلى جانب عاصفة ديسمبر 2013.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والجوف (شمال المملكة)، اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق والمناطق الوسطى.

وقال خبراء الطقس إن المملكة تتعرض لموجة باردة تعد الأقوى منذ دخول فصل الشتاء ستؤثر على المناطق الشمالية، ومناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض، وفقاً لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية أمس.

فيما توقع خبراء الأرصاد تدني درجات الحرارة بالعاصمة الرياض لتصل إلى درجة الصفر المئوي، وذلك جراء كتلة قُطبية باردة، رغم حالة الدفء التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

وفي لبنان، تواصل تساقط الثلوج في معظم المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة في مناطق واسعة من بلاد الشام إلى ما دون الصفر، وسط توقعات بتساقط ثلوج كثيفة اليوم. كما من المتوقع وصول تأثير موجة البرد المترافقة مع الثلوج إلى جنوب العراق والكويت.