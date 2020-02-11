مصرف ليبيا المركزي ينفي إيداع إيرادات مبيعات النفط بالنقد الأجنبي

المصدر: (بنغازي - البيان)

نفى مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء الليبية (شرق) الأنباء المتداولة بشأن تصريحات محافظ المصرف علي الحبري حول إيداع إيرادات مبيعات النفط بالنقد الأجنبي لحساب المصرف المركزي المصري.

وشدد المصرف في بيان رسمي أصدره، أمس، أن كل الأخبار المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة ومنها البدء في تداول الجنيه المصري بالمصارف الليبية لحل أزمة السيولة النقدية. وأكد المصرف أن هذه التصريحات الكاذبة تبثها صفحات مجهولة ومدعومة لغرض القفز على الحقائق وبث الإشاعات والأخبار والتصريحات المفبركة.

وتعاني المصارف أزمة متواصلة في عموم ليبيا منذ عام 2013، وزادت حدتها مع مرور السنوات وبلغ على إثرها سقف السحب في بعض المصارف 300 دينار شهرياً للفرد وسط تحسّن طفيف في بعض الفروع مقابل ودائع رجال الأعمال الراغبين في الحصول على اعتمادات.