القوات المشتركة تدمر مواقع عسكرية للحوثيين في تعز

المصدر: عدن - البيان

دمرت مدفعية القوات المشتركة، اليوم، مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي، غرب البرح في محافظة تعز.



وقالت مصادر ميدانية في البرح، إن مدفعية القوات المشتركة، شنت قصفاً مدفعياً على تمركزات للميليشيا في جبل الجحبور وجبل رسيان غرب البرح، مؤكدة مصرع خمسة من أفراد الميليشيا، وأضافت أن قذائف المدفعية استطاعت تحقيق أهدافها، ودك ثكنات ومواقع الحوثيين.



وتواصل مدفعية القوات المشتركة، تدمير ودك مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي، وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الأيام الماضية.



إلى ذلك، قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن الميليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120، نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق السويد.



وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، أطلقت الميليشيا الحوثية، النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة، خلال الساعات الماضية، وفقاً للإعلام العسكري.

