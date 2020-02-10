إحباط تفجير انتحاري في الجزائر

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

قُتل جندي جزائري، صباح أمس، بتفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في منطقة تمياوين على الحدود مع مالي، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.وجاء في البيان أن «مفرزة من الجيش الوطني الشعبي استهدفت في منطقة تمياوين الحدودية من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة».وأوضح البيان أنه «فور كشفها تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في مقتل الجندي الحارس». ولم ترد أي تفاصيل بشأن هوية الانتحاري ومصيره.

وتقدم رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة بتعازيه إلى أسرة الجندي، مشيداً باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة، وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي.