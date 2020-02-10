خلافات تؤكد فساد قيادات الإخوان في ليبيا

المصدر: طرابلس-البيان

تداول نشطاء بعنوان «إخوان ليبيا وإهدار أموال الدولة»، يكشف الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وطرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول، رداً على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني خالد شكشك له بالفساد، وإهدار أموال عامّة بغير حقّ، على سفرياته الخاصّة، وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب من نصف مليون دينار ليبي.

وكان شكشك نشر وثائق، قال إنها تدعم اتهاماته، ولم ينتظر السويحلي إلا ساعات، لتفنيد تلك الاتهامات، حتى قال إن شكشك تورط في 30 مايو 2018، في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس برفقة عائلته على حساب حكومة الوفاق.

ويحدث كل هذا، بالتزامن مع ما تم الكشف عنه عن تحويل حكومة الوفاق 4 مليارات من احتياطات البلاد إلى المصرف المركزي التركي، كوديعة.