بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

المصدر: (بغداد- البيان)

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، أمس، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية. وقال الغانمي في تصريح صحافي، إن الولايات المتحدة، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعلياً من 15 قاعدة عسكرية. ولفت إلى أن الأمريكيين انحصر وجودهم في قاعدتين الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار. وأضاف الغانمي، أن الأمريكيين لديهم تمسك وإصرار على البقاء في القاعدتين (أربيل- الأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحابهم من جميع القواعد.