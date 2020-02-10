حقيقة إصابة مصري قادم من السعودية بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وكيل وزارة الصحة المصري الدكتور عبد الناصر حميدة، أن المواطن المصري القادم من السعودية غير مُصاب بفيروس كورونا.

ونفى حميدة، ما تردد عبر وسائل الإعلام أنه تم عزل المريض، مُشيراً إلى أن المريض يُعاني من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب رئوي، ولا أعراض لإصابته بالفيروس.

وأكد وكيل وزارة الصحة المصري، أن الرجل لم يأت من دولة موبوءة، وغير مخالط لأي حالة بها فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أنه تم عزل مريض بمستشفى حميات طنطا في مصر، بعد اشتباه الكوادر الطبية، بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا.