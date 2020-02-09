الاحتلال للفلسطيني: اهدم منزلك بنفسك!

المصدر: وكالات

طباعة Email لينكدين Pin Interest Whats App

اضطرت عائلة الدبس، اليوم، لهدم منزلها في قرية جبل المكبر في القدس بيدها، بقرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بذريعة أن الأرض مصادرة ويمنع عليها البناء.ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مها الدبس صاحبة المنزل قولها إنها اضطرت لتنفيذ عملية هدم منزل العائلة، بعد قرار من محكمة الاحتلال والذي صدر قبل بضعة أيام، وأمهلهم 12 يوماً لتنفيذ القرار، وإلا فإن البلدية ستنفذ عملية الهدم، وعلى العائلة دفع أجرة الهدم والتكاليف.وأضافت الدبس أن منزلها قائم منذ 4 سنوات على أرض الآباء والأجداد، وفوجئت بعد البناء والعيش والاستقرار في المنزل، بإصدار قرار الهدم بذريعة «أن الأرض مصادرة ويمنع عليها البناء»، مؤكدة أن العائلة معها جميع الأوراق والكواشين التي تؤكد ملكيتها للأرض منذ عشرات السنين.