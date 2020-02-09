تدمير 5 مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة

المصدر: (الجزائر - وكالات)

أوقفت مفارز للجيش الجزائري، أول من أمس، عنصرَي دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، فيما دمرت مفارز أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة وثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم 7 فبراير الجاري، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، بينما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى وسكيكدة، بالإضافة إلى كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة تجار مخدرات بوهران وتلمسان وعين الصفراء وبشار، وحجزت كمية ضخمة من المخدرات.