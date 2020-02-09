وزارة الصحة البحرينية تعلن عن خلو الدولة من فيروس كورونا

المصدر: (المنامة - وام)

أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين أنها لم ترصد أي حالة إصابة لفيروس كورونا.وأوضحت في بيان أن عدد الحالات التي أجريت لها الفحص بلغت 40 حالة، وجميعها سالبة.

من جهة أخرى، قالت الوزارة رداً على ما نشر حول عزل طالبة قادمة من مدينة ووهان..إن الاجراءات الاحترازية التي اتخذت بقدوم الطالبة جاءت على غرار توصيات وبتوجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس والحفاظ على الأمن الصحي، حيث يتولى الفريق متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمجابهة الفيروس. وأكدت الوزارة أن الطالبة سوف تستكمل الأيام المتبقية في وحدة العزل بمجمع السلمانية الطبي.