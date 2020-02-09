إيران مستمرة في دعم الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

أكد فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن أن ميليشيا الحوثي استمرت في تلقي الدعم السياسي والعسكري من إيران وقال إنه توصل إلى خط دعم مالي إيراني للحوثيين ووجود دلائل على انتهاكات محتملة لقرار حظر إرسال الأسلحة، وجاء في التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن الطائرات من دون طيار طويلة المدى والتي استخدمت في الغالب لمهاجمة أهداف داخل المملكة العربية السعودية. ولاحظ الفريق أن هذه الهجمات تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيوسياسية.

وحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي نفذت هجمات مؤكدة على 50 هدفاً في السعودية منذ 14 مايو 2019 ولكنه شكك في تبني الميليشيا الهجوم على مصنع أرامكو في بقيق في 14 سبتمبر 2019.

وأضاف: لا يعتقد الفريق أن هذه الأسلحة المتطورة نسبياً قد تم تطويرها وتصنيعها في اليمن، ما يعني ضمناً أنها قد تم استيرادها في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف ولهذا يبحث الفريق في الحطام المحرز من أجل تحديد جهات تصنيع كلا النظامين حيث شدد أن تلك الهجمات تشكل تحدياً خطيراً لجهود الحد من التسلح.