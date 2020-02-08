رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي بصفقة القرن في سلة المهملات

المصدر: البيان الإلكتروني

في موقف مشرف ويعبر عن الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي عموماً، ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نسخة مطبوعة من صفقة القرن في سلة المهملات، وقال الغانم: "صفقة القرن لن تبرم وعلى من يريد تسوية سلمية أن يخلق تسوية عادلة".

وكان الاتحاد البرلماني العربي قد رفض في مؤتمره الطارئ الذي عقده اليوم السبت، في العاصمة الأردنية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكد الغانم أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة. وبعدها أمسك بنسخة مطبوعة من صفقة القرن وقال: "باسم الشعوب العربية أقول إن صفقة القرن مكانها مزبلة التاريخ". وأضاف: "هذه الصفقة مرفوضة فلسطينيا، وهي مرفوضة عربيا وإسلاميا وحتى أوروبا غير متحمسة بل هناك داخل أمريكا من هو ضدها". وشدد الغانم على أن "لا أحد مع صفقة القرن".