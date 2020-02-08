صرخة راكب: لا أحد يريدنا

المصدر: (عواصم - وكالات)

«لا أحد يريدنا» صرخة أطلقها أحد الركاب في السفن التي منعت من الرسو في موانئ الفلبين واليابان وتايوان بسبب مخاوف من تفشي الفيروس بين ركابها.

ومنعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتباراً من أول من أمس وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وبعدما أثبتت الفحوص إصابة 61 شخصاً على متن سفينة «أميرة الألماس» السياحية ترسو بميناء يوكوهاما في اليابان حيث وضعت السفينة في الحجر الصحي لـ14 يوماً.

وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقاً لسلطات الهجرة.

وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.