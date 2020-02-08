الإمارات تشارك بمؤتمر لدعم فلسطين

المصدر: (أبوظبي - وام)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الـ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة «قضية العرب والمسلمين» الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

ويترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: أحمد عبدالله محمد الشحي، وعبيد خلفان عبيد السلامي، وناصر محمد حميد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن الأمين العام للمجلس.

وأكد غباش الحرص على المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية، بما يحقق رؤية دولة الإمارات ونهجها في تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، لا سيما القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية الأولى وتحظى باهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويتواصل هذا النهج في ظل القيادة الرشيدة.