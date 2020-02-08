الداخلية العراقية تحقق في أحداث النجف وكربلاء

المصدر: (بغداد - وكالات)

شدّد بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية على أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا النجف وكربلاء.

وأشار البيان إلى أن «قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم»، مضيفاً:

«ندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على المصالح العامة والخاصة».

وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومتراً عن كربلاء، «أحداثاً دامية» أسفرت مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وقالت مصادر «سكاي نيوز عربية» إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.