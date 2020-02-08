العراق يخفّض الاعتماد على «غاز إيران»

المصدر: (بغداد - البيان)

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، أمس،عن أن «العراق بدأ العمل بالخطة الوقودية، بعد مصادقة مجلس الوزراء على إطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز في محافظة ديالى.

وكذلك تأهيل شبكة الأنابيب التي من شأنها إنتاج قرابة 750 مليون متر مكعب من الغاز، مؤكدة أنه في حال الانتهاء من تنفيذ الخطة الوقودية سيستغني العراق عن استيراد الغاز والطاقة من دول الجوار، ولاسيما من إيران.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، إن «العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران كانت تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى كل دول العالم ومن ضمنها العراق، وإن وزارة الكهرباء أوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال إيقاف استيراد الغاز والطاقة من إيران».