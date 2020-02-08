مقتل زعيم «القاعدة في جزيرة العرب» بغارة أمريكية

المصدر: واشنطن، صنعاء - البيان، وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، مقتل زعيم ما يسمى «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» قاسم الريمي، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّ الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بغارة جوية في اليمن، مضيفاً:

«مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي، قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا، موته يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفاً، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي».

وتولى الريمي قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفاً لناصر الوحيشي في العام 2015، عقب مقتل الأخير في المكلا شرق اليمن.

وحرّض الريمي في فيديو له في العام 2017، مؤيديه على شن هجمات في الدول الأوروبية. واستهدفت القوات الخاصة الأمريكية، الريمي في ذات العام، إلّا أنّه لم يقتل في الهجوم الذي أوقع 14 قيادياً في تنظيم القاعدة.

على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة، أمس، بمقتل قيادات من ميليشيا الحوثي تلقوا تدريبات سابقاً في إيران، إثر ضربات لطيران التحالف استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.

وأضافت المصادر، أنّ التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عدداً من قيادات من الميليشيا ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم:

إياد يحيى الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

إلى ذلك، أفادت معلومات، بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى «أبو ليث»، مع تسعة من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية، أنّ الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم حوثي تكبّدت خلاله الميليشيا عشرات القتلى والجرحى.