موسكو تعيد 26 طفلا روسيا من مخيم للاجئين بسوريا

المصدر: (موسكو - وكالات)

أعلن مسؤول في الكرملين،أن روسيا أعادت 26 طفلاً روسياً من سوريا، وتعتزم اصطحاب العشرات إلى الوطن في المستقبل.

وزارت أمينة مظالم حقوق الطفل الرئاسية آنا كوزنتسوفا سوريا، من أجل تنظيم هذا الجهد، والتقت مع زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد في دمشق.

وقالت كوزنتسوفا، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و15 سنة تم نقلهم من مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق.

وأضافت أنه سيتم نقل تسعة أطفال آخرين من نفس المعسكر إلى روسيا بعد فترة وجيزة من استكمال الإجراءات اللازمة.

وبحسب كوزنتسوفا فإن مكتبها يستعد لإعادة 73 طفلاً روسياً إضافياً من الهول ومخيم آخر للاجئين ويبحث عن المزيد.