أوروبا تثمّن دور مصر باستضافة اللاجئين

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

أشادت المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، نينا جريجوري، بجهود مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من بلدان في المنطقة وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة.

جاء ذلك خلال استقبال جريجوري السفيرة ندى دراز سفيرة مصر في مالطا، والوزير المفوض عمرو الشربيني نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، في الرابع من فبراير الجاري، في ختام جولة المشاورات التي عُقِدَت بين مصر والمكتب في العاصمة المالطية فاليتا لدفع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في حماية ودعم اللاجئين، ولتنسيق المواقف فيما يتعلق بسياسات اللجوء، وفق بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الخارجية المصرية.

واستعرض الجانب المصري ما تُقدمه الدولة من خدمات للاجئين في مصر وسماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم في معسكرات خاصة أو مناطق مغلقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام اللاجئين كورقة سياسية.