الأرصاد المصرية تحذر من الطقس السيئ

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وكشفت الهيئة على حالة الطقس أيام (الجمعة - السبت - الأحد)، موضحة أنه يسود طقس شديد البرودة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.

وتوقع الخبراء أن يسود يوم غد السبت، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، متوسطة على الوجه البحري، وغزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وقالت الهيئة إن يوم الأحد سيشهد طقسا باردا في النهار، شديد البرودة ليلا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، كما تشهد مناطق الوجه البحري ظهور الشبورة المائية صباحا مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ومثيرة للأتربة وطقس غائم أحيانًا.