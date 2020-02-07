المركز الإسلامي بأرجنتوي تستقبل 1600 طالب

المصدر: باريس-البيان

رحب المركز الإسلامي بمدينة أرجنتوي الفرنسية، بخطة العمل التي أقرتها سلطات المدينة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تحتوي على دورات تأهيلية بالإضافة إلى برنامج يهدف إلى مكافحة التمييز والوقاية من التطرف.

وأوضح أن مدرسة المسجد تستقبل نحو 1600 طالب لتوعيتهم بمخاطر السقوط في براثن التطرف، بالإضافة إلى خطب المسجد التي تأخذ مفاهيم التسامح والعيش المشترك مساحة كبيرة منها. وأضاف أنه من الجيد أن تنتهج المدينة والدولة خطة لمكافحة التطرف.

وثمّنت فرنسا جهود المسجد الكبير في مدينة (أرجنتوي) الفرنسية، وخطة العمل التي أقرتها المدينة لمكافحة التمييز والوقاية من التطرف.