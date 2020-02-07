جميزة.. تستقطب السياح للبنان

المصدر: بيروت - البيان

جميزة.. أحد أقدم شوارع العاصمة اللبنانية بيروت يجمع بين العراقة التي تعد شاهدة على حضارة هذه المدينة، وبين المعاصرة التي تستقطب الكثير من السياح ومحبي السهر إلى هذا الشارع المميز.

ويعتبر شارع الجميزة قلب بيروت النابض بالحياة، لكنه قبل كل شيء معروف بآثاره التي رسمت تاريخ هذه المدينة حيث يحتضن الشارع الذي يقع في شمال وسط بيروت معالم تاريخية مهمة.

يسرد التاريخ الشفهي الشعبي قصَّتين؛ يُقال إن الشّارع كان يُسمى شارع (البيارة) (من بئر، بسبب وفرة الموارد المائية)، وكان يضمّ شجرة جميز ضخمة .

أما القصَّة الثانية، والتي هي أقرب إلى قلب سكّان المنطقة، فتقول إن الحيّ كان يحتضن شجرة جميز كبيرة، اعتاد مسنّو المنطقة التفيؤ في ظلّها.