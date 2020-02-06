الجيش المصري تاسع أقوى جيوش العالم في 2020

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنف الجيش المصري في المركز التاسع عالمياً على قائمة أقوى جيوش العالم في 2020، الصادرة أخيراً ضمن «مؤشر القوة» الذي يصدر بصفة سنوية عن موقع «غلوبال فاير باور» الشبكي العالمي المعني برصد وتقييم مستويات القوة لدى مختلف دول العالم، وخاصة حجم القوة العسكرية المتاحة.

وبذلك، يكون الجيش المصري قد سجل تقدماً بقيمة ثلاثة مراكز بالمقارنة مع تصنيف العام الماضي على «مؤشر القوة»، الذي صُنف فيه في المركز الــ 12 عالمياً، كما تقدم الجيش المصري هذا العام أيضاً إلى المركز الأول على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة مع المركز الثاني في تصنيف 2019.

ويرصد تصنيف «غلوبال فاير باور» في «مؤشر القوة» أقوى جيوش العالم بصفة سنوية استناداً إلى 50 عاملاً تقييمياً متنوعاً، من أبرزها العوامل المتعلقة بالقوة العسكرية كالقوى المتاحة في الأفرع العسكرية المتنوعة «البشرية، الأرضية الجوية، البحرية وغيرها»، إلى جانب القدرات والإمكانيات اللوجستية، فضلاً عن عوامل غير عسكرية كالموقع الجغرافي؛ الجوانب المالية.