ميليشيا الحوثي تتسبب في نزوح أكثر من 14 ألف مدني

المصدر: عدن - البيان

أكدت منظمة دولية أن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء تسبب في نزوح أكثر من 14 ألف مدني ووصلوا محافظتي مأرب والجوف.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تبذل جهوداً حثيثة مع الشركاء لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 14 ألف شخص أجبروا على الفرار من مناطق سكناهم إلى محافظتي مأرب والجوف. حيث فرّ 12 ألف شخص على الأقل من النازحين إلى مأرب التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين داخلياً، الأمر الذي أجهد قدرة الحكومة المحلية على الاستجابة.

وحسب المنظمة الدولية فإن أكثر من 3000 شخص تلقوا «مجموعة من المساعدات الطارئة» وهي صندوق يحتوي على حصص غذائية وملابس وأجهزة إنارة .