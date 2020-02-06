ميليشيا الحوثي تتجرع مرارة الهزيمة

المصدر: عدن - البيان

عشرات الجنائز يومياً في صنعاء ومناطق شمالها للعشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الذين يتساقطون يومياً في جبهتي الجوف ونهم بفعل تصعيد الميليشيا واستهدافها مواقع القوات المشتركة في اليمن.

وفي مساجد صنعاء ومحافظتي حجة والمحويت شمال العاصمة وأجزاء من محافظة ذمار الواقعة إلى جنوبها تمتلئ المساجد بنعوش خضراء تميز قتلى الميليشيا عن غيرهم، كما تنطلق مواكب التشييع في شوارع المدن والبلدات وعليها صور القتلى كما تجبر الأسر على الاحتفاء بمصرع أبنائها ولا يسمح لهم بإظهار الحزن من أجل تشجيع الآخرين على الالتحاق بالجبهات.

ومع امتلاء المقابر التي افتتحتها الميليشيا خلال العامين الماضيين في ذمار وصنعاء وحجة التجأت الأسر إلى دفن قتلاها في المدرجات الزراعية، خصوصاً في حجة الجبلية كما توسّعت الميليشيا وعبر هيمنتها على وزارة الأوقاف ومصلحة أراضي الدولة في استحداث مقابر جديدة خاصة بقتلى الميليشيا .

وفي ظل استمرار استخدام الميليشيا الفقر الشديد الذي يعاني منه السكان في مناطق سيطرتها وإغراء المراهقين برواتب من موارد الدولة التي يسيطرون عليها فقد شكت العديد من الأسر من أنها سلمت أشلاء لأشخاص مجهولي الهوية أبلغتهم الميليشيا بأنها لأبنائهم.

وخلال يوم واحد لقي ما لا يقل عن 27 مسلحاً حوثياً مصرعهم، وأصيب آخرون، خلال المعارك الدائرة في جبال حام وجبال الساقية بمحافظة الجوف، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي، وتزامنت هذه المعارك مع غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، استهداف تجمعات تابعة في شمال مديرية المتون.

ولتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالميليشيا خلال الأيام الماضية فقد أمرت مشرفيها في المديريات بحشد مقاتلين جُدد إلى هذه الجبهات وألزمت كل مشرف بإحضار 10 مجندين لضمان بقائه في عمله ما لم سيتم استبداله، وهو أمر دفع بهؤلاء إلى إلزام مسؤولي الأحياء والقرى بإرسال المجندين بالقوة.