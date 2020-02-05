تحرّك فلسطيني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

المصدر: الأرض المحتلة - البيان

أعلن مورّدو المنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية والغازية، العصائر) التزامهم تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء مؤسساتي للاطلاع على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه، والتي سيتم اتخاذها بعد مضي 48 ساعة من إصدار القرار. في الضفة، كان عشرات المستوطنين طالبوا أول من أمس، خلال مسيرة خرجوا بها في الأغوار المحاذية للأردن بضم المنطقة على الفور دون ضوء أخضر أمريكي. وارتدى المزارعون المتظاهرون قمصانا بيضاء كتب عليها «الضم الآن».